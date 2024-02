Rugby Sei Nazioni, Quesada: “Fiero del carattere della squadra, non siamo soddisfatti”

Il ct dell’Italrugby Gonzalo Quesada commenta il debutto della Nazionale al Sei Nazioni, in cui gli azzurri hanno perso contro l’Inghilterra: “Sono fiero del carattere mostrato dalla squadra, soprattutto in qualche situazione difficile vicino alla nostra meta. Abbiamo perso di soli 3 punti contro una formazione molto forte, potente e aggressiva. Non siamo tristi, ma al tempo stesso non siamo soddisfatti e questo mi piace tanto. Nel secondo tempo l’Inghilterra ci ha portato nella sua partita. Senza pallone è difficile per noi; a oggi per potere attaccare dobbiamo prendere il loro gioco al piede e organizzarci per mettere noi pressione. Sappiamo che avremmo potuto fare meglio. Ma per essere una partita preparata in due allenamenti, già possiamo vedere dove mettere l’accento la prossima settimana“. Il prossimo avversario è l’Irlanda, campionessa in carica e vincitrice contro la Francia: “Sarà un contesto più duro di oggi, dovremo fare ancora meglio”.