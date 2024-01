Calendario tuffi Mondiali Doha 2024: programma, orari e tv

Il calendario completo dei tuffi ai Mondiali di nuoto 2024 di Doha, in programma tra venerdì 2 e domenica 18 febbraio. Tutto pronto in Qatar per la ventunesima rassegna iridata, prevista inizialmente nel 2023 ma posticipata dopo le modifiche al calendario post pandemia. Grande attesa dunque per la manifestazione, che oltre ai prestigiosi titoli mondiali mette in palio anche i pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Le gare dei tuffi si disputeranno all’Hamad Aquatics Centre, mentre il teatro dei tuffi dalle grandi altezze sarà il porto di Doha. Per l’Italia fari puntati nel maschile su Lorenzo Marsaglia, campione europeo in carica nel trampolino da 3 metri, e Giovanni Tocci, bronzo iridato a Budapest nel 2017. Per quanto riguarda il femminile invece, l’attesa è per Elena Bertocchi e Chiara Pellacani, bronzo nel trampolino 3m sincro misto a Fukuoka 2023.

STREAMING E TV – La rassegna iridata sarà trasmessa in diretta tv in chiaro sui canali Rai ed in streaming su Rai Play. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con dirette testuali, risultati, classifiche e aggiornamenti in tempo reale per non perdersi alcuna emozione. Di seguito, il programma dettagliato con date e orari di tutte le gare di tuffi dei Mondiali di Doha 2024.

CALENDARIO MONDIALI DOHA 2024 – TUFFI

ORARI ITALIANI

VENERDÌ 2 FEBBRAIO

8.00-11.15 Tuffi – Trampolino 1m femminile (qualificazioni)

13.30-15.30 Tuffi – Evento a squadre misto (finale)

17.00-18.30 Tuffi – Trampolino 1m femminile (finale)

SABATO 3 FEBBRAIO

8.00-13.00 Tuffi – Trampolino 1m maschile (qualificazioni)

14.00-15.45 Tuffi – Piattaforma 10m sincro misto (finale)

17.00-18.30 Tuffi – Trampolino 1m maschile (finale)

DOMENICA 4 FEBBRAIO

8.00-11.15 Tuffi – Piattaforma 10m femminile (qualificazioni)

13.30-15.45 Tuffi – Trampolino 3m sincro maschile (finale)

LUNEDÌ 5 FEBBRAIO

8.00-9.30 Tuffi – Piattaforma 10m femminile (semifinale)

16.30-18.00 Tuffi – Piattaforma 10m femminile (finale)

MARTEDÌ 6 FEBBRAIO

8.00-13.30 Tuffi – Trampolino 1m maschile (qualificazioni)

16.30-18.10 Tuffi – Piattaforma 10m sincro femminile (finale)

MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO

8.00-9.40 Tuffi – Trampolino 3m maschile (semifinale)

11.00-13.15 Tuffi – Trampolino 3m sincro femminile (finale)

16.30-18.00 Tuffi – Trampolino 3m maschile (finale)

GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO

8.00-11.30 Tuffi – Trampolino 3m femminile (qualificazioni)

16.30-18.10 Tuffi – Piattaforma 10m sincro maschile (finale)

VENERDÌ 9 FEBBRAIO

8.00-9.30 Tuffi – Trampolino 3m femminile (semifinale)

11.00-15.30 Tuffi – Piattaforma 10m maschile (qualificazioni)

16.30-17.45 Tuffi – Trampolino 3m femminile (finale)

SABATO 10 FEBBRAIO

8.00-10.00 Tuffi – Piattaforma 10m maschile (semifinale)

11.00-13.00 Tuffi – Trampolino 3m sincro misto (finale)

16.30-18.00 Tuffi – Piattaforma 10m maschile (finale)

MARTEDÌ 13 FEBBRAIO

9.00-10.15 Tuffi grandi altezze femminili – Round 1 e 2 (semifinale)

12.00-13.30 Tuffi grandi altezze maschili – Round 1 e 2 (semifinale)

MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO

9.00-10.15 Tuffi grandi altezze femminili – Round 3 e 4 (finale)

GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO

9.00-10.30 Tuffi grandi altezze maschili – Round 3 e 4 (finale)