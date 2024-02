Le Parisien: “Mbappè ha scelto il Real Madrid”

Kylian Mbappé sembra aver preso una decisione sul proprio futuro. Le Parisien riporta che l’attaccante del Psg avrebbe scelto il Real Madrid, anche se manca la conferma dell’accordo con la formazione spagnola. I parigini hanno tentato di rinnovare il fuoriclasse francese, ma la trattativa non ha mai trovato un lieto fine. La testata francese dà ormai per scontato che la ‘battaglia’ per contendersi Mbappé sia terminata, con il Real già vincitore, con l’ufficialità prevista per i mesi estivi.