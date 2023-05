LIVE – Zeppieri-Altmaier, primo turno Internazionali d’Italia Roma 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale della sfida tra Giulio Zeppieri e Daniel Altmaier, valevole come primo turno del tabellone principale degli Internazionali BNL d’Italia 2023. Il giovane tennista di Latina tenterà di offrire il meglio del proprio repertorio in vista dell’esordio in quel di Roma, sebbene il suo avversario non sia tra i più semplici da affrontare sul rosso; il tedesco, infatti, riesce a esprimersi al meglio sulla terra battuta, con spin difficile da gestire e una cattiveria agonistica invidiabile: un vero lottatore. Zeppieri detiene però un talento maggiore rispetto al suo opponente e il suo mancino esplosivo può far la differenza in questo confronto; in particolare, attenzione al rendimento al servizio di Zeppieri, possibile ago della bilancia. Il vincente tra l’azzurro e il teutonico affronterà lo statunitense Frances Tiafoe al secondo turno. Di seguito, Sportface garantirà aggiornamenti in tempo reale sul match dell’azzurro, durante la giornata di giovedì 11 maggio.

SEGUI il LIVE su SPORTFACE

AGGIORNA LA DIRETTA

ZEPPIERI-ALTMAIER (giovedì 11 maggio)