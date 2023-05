Internazionali d’Italia Roma 2023: Zeppieri out al primo turno, sconfitto in tre set da Altmaier

Esordio amaro nel tabellone principale degli Internazionali BNL d’Italia 2023 per Giulio Zeppieri, sconfitto in tre set da Daniel Altmaier. Il giovane tennista di Latina ha lottato per due set, giocando praticamente alla pari con l’avversario, salvo poi capitolare alla distanza. 7-6 4-6 6-0 il punteggio in favore del tedesco, capace di avere la meglio dopo 2h39′. Al secondo turno, Altmaier sfiderà Frances Tiafoe. Zeppieri invece mastica amaro per le tante occasioni sprecate e saluta anzitempo il torneo di casa.

CRONACA – Primo set molto equilibrato e caratterizzato da molti game ai vantaggi. Il primo break lo conquista Altmaier, che però si disunisce nel momento di chiudere e subisce il contro break proprio nel decimo gioco. Da dimenticare l’errore di rovescio sul set point, così come il doppio fallo arrivato poco dopo. Si giunge dunque al tie-break, dove Zeppieri commette errori a ripetizione e si arrende per 7 punti a 3.

Per Giulio le cose si mettono male anche nel secondo set, dove manca una palla break nel game d’apertura e si ritrova in un batter d’occhio sotto 3-0. L’azzurro però non molla e, complici i tanti gratuiti del suo avversari, ribalta la situazione grazie a cinque giochi di fila, issandosi sul 5-3. Nessun problema poi nel turno di battuta seguente, che gli consente di assicurarsi il parziale per 6-4. Purtroppo, però, per Zeppieri non si tratta dell’inizio della rimonta ma della fine del match, di fatto. Il set viene infatti dominato da Altmaier, che s’impone con un severo 6-0 senza fare neppure troppa fatica.