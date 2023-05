Basket, Pozzecco: “Vogliamo andare al Mondiale e stupire tutti”

“Girone del Mondiale? Abbiamo avuto un po’ di fortuna. Faccio la parte dell’allenatore serio: la Repubblica Dominicana ha eliminato l’Argentina, vicecampione del mondo. Il mondo è cambiato, non ci sono più le squadre materasso, tutte riescono a mettere in campo squadre competitive. Sarebbe stupido dichiarare che è un girone diffiicle, non lo è. Non ci è andata male, ma è anche vero che l’Italia nel calcio ha perso con la Corea. Mi fido dei miei giocatori”. Queste le dichiarazioni del coach della nazionale italiana di Basket Gianmarco Pozzecco a margine dell’evento “Il Foglio a San Siro”. Poi su Parigi 2024: “O ci qualifichiamo grazie al Mondiale, sennò c’è il pre olimpico. A me piace la pallacanestro, come ai ragazzi. Odio il mondo di oggi in cui tutti hanno degli obiettivi. Se non hai un obiettivo sembra che sei un fallito. Allora io sono un fallito? Ho un presidente federale che si è fidato di me, mi ha dato in mano il lavoro più bello che c’è nella pallacanestro. Non vedo l’ora di andare a Folgaria per il ritiro. Regaleremo un sogno? Non lo so, spero di sì. Abbiamo regalato emozioni, ci siamo divertiti e siamo stati bene, la cosa più stupida che possiamo fare è metterci degli obiettivi. La verità è che vogliamo andare lì è stupire tutti”.