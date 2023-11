LIVE – Trevisan-Lys, Billie Jean King Cup Finals 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale del primo incontro di singolare di Italia-Germania tra Martina Trevisan e Eva Lys, match valido per la fase a gironi delle Billie Jean King Cup Finals 2023. Scontro fondamentale per le azzurre, che devono bissare il successo ottenuto all’esordio contro la Francia per staccare il pass per le semifinali ed evitare di attendere l’esito della partita che sabato 10 novembre vedrà opposte proprio le tedesche e le transalpine. Il compito di consegnare al nostro Paese il primo punto è affidato nuovamente all’ex semifinalista del Roland Garros, reduce dalla vittoria in rimonta ai danni della veterana Alizé Cornet.

Dall’altra parte per Trevisan c’è un’altra giocatrice giovane, nata in Ucraina, classe 2001 e al numero 130 del rankin g. Il match si preannuncia molto tirato e combattuto. Le quote dei bookmakers sono in perfetto equilibrio. Trevisan, tuttavia, si lascia leggermente preferire in virtù delle ultime settimane, che l’hanno vista giocare molto bene sul circuito maggiore. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Trevisan e Lys che entreranno in azione sul veloce indoor dell’Estadio de la Cartuja di Siviglia (Spagna) a partire dalle ore 10.00.

10:08 – Il momento degli inni nazionali. Ricordiamo le scelte dei capitani:

Martina Trevisan v Eva Lys

Jasmine Paolini v Anna-Lena Friedsam

Elisabetta Cocciaretto/Martina Trevisan v Tatjana Maria/Laura Siegemund

10:01 – Benvenuti! A breve si parte con il primo match di questo confronto Italia-Germania