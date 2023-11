Billie Jean King Cup Finals 2023, calendario Italia: programma, orari, diretta tv e streaming

L’Italia parteciperà alle Finals di Billie Jean King Cup 2023, in programma a Siviglia, in Spagna, da martedì 7 a domenica 12 novembre. Seconda qualificazione di fila per le ragazze di Tathiana Garbin, che proveranno innanzitutto a passare il girone e poi a giocarsi le proprie carte. La capitana azzurra ha convocato Jasmine Paolini, Martina Trevisan, Lucia Bronzetti, Lucrezia Stefanini ed Elisabetta Cocciaretto. Italia che sarà impegnata nella fase a gironi con Francia e Germania e farà il suo debutto nella giornata di mercoledì 8.

RISULTATI E CLASSIFICHE

REGOLAMENTO

La diretta televisiva degli eventi sarà offerta in esclusiva da SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), che trasmetterà live i match dell’Italia. Sarà inoltre possibile seguire le sfide in diretta streaming tramite il sito ufficiale di SuperTennis e la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FIT). In alternativa, anche Sportface.it garantirà aggiornamenti, approfondimenti, risultati e highlights al termine dei match. Di seguito il calendario completo degli incontri dell’Italia.

BILLIE JEAN KING CUP FINALS 2023: CALENDARIO ITALIA

MERCOLEDI’ 8 NOVEMBRE

Ore 10:00 – Francia-Italia

GIOVEDI 9 NOVEMBRE

Ore 10:00 – Italia-Germania

SABATO 11 NOVEMBRE

EVENTUALE SEMIFINALE

Ore 10:00 – Vincente Gruppo B-Vincente Gruppo D

DOMENICA 12 NOVEMBRE

EVENTUALE FINALE

Ore 15:00 – Vincente Semifinale 1-Vincente Semifinale 2