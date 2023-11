Trevisan-Lys oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Billie Jean King Cup Finals 2023

Martina Trevisan se la vedrà contro Eva Lys nel primo incontro di singolare di Italia-Germania, match valido per la fase a gironi delle Billie Jean King Cup Finals 2023. Scontro fondamentale per le azzurre, che devono bissare il successo ottenuto all’esordio contro la Francia per staccare il pass per le semifinali ed evitare di attendere l’esito della partita che sabato 10 novembre vedrà opposte proprio le tedesche e le transalpine.

Il compito di consegnare al nostro Paese il primo punto è affidato nuovamente all’ex semifinalista del Roland Garros, reduce dalla vittoria in rimonta ai danni della veterana Alizé Cornet. Dall’altra parte per Trevisan c’è una giocatrice giovane, classe 2001 e di origini ucraine, attuale 130 del ranking. Il match si preannuncia molto tirato e combattuto. Le quote dei bookmakers sono in perfetto equilibrio. Trevisan, tuttavia, si lascia leggermente preferire in virtù delle ultime settimane, che l’hanno vista giocare molto bene sul circuito maggiore.

Trevisan e Lys cenderanno in campo oggi (giovedì 9 novembre). Le due giocatrici daranno inizio alle ostilità a partire dalle ore 10.oo sul veloce indoor dell’Estadio de la Cartuja di Siviglia (Spagna). La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente è garantita anche una diretta streaming. Questa è fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento attraverso il portale oppure gratis se tesserati FITP), Sky Go e NOW (solo per i possessori di abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il primo incontro di singolare di Italia-Germania tra Trevisan e Lys fornendo ai propri lettori una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, garantirà news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.