Regolamento Billie Jean King Cup Finals 2023: il format e come funziona

Il regolamento ed il format delle Billie Jean King Cup Finals 2023, in programma da martedì 7 a domenica 12 novembre sul cemento indoor dell’Estadio de la Cartuja di Siviglia (Spagna). Sono ben dodici le Nazionali ai nastri di partenza: le due finaliste della passata edizione (Svizzera e Australia), una wild card (Polonia) e le nove formazioni provenienti dagli spareggi, tra cui anche l’Italia della capitana Tathiana Garbin. Quattro sono i gironi (A-B-C-D), ognuno composto da tre squadre.

Il quintetto tricolore formato da Jasmine Paolini, Martina Trevisan, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e Lucrezia Stefanini si trova nel Gruppo D insieme alla Francia e alla Germania. Le prime tre giornate sono dedicate alla fase a gironi (group stage) mentre la penultima e l’ultima alla fase ad eliminazione diretta (knockout stage) ovvero rispettivamente alle due semifinali (vincente B vs D e vincente A vs C) e alla finalissima. L’Italia, dunque, in caso di vittoria del proprio raggruppamento troverebbe la vincitrice del Gruppo B, comprensivo di Australia, Kazakistan e Slovenia.

In ciascuna sfida si disputano due incontri di singolare ed un doppio. Il sistema di punteggio è quello tradizionale. Nei singoli si gioca al meglio dei tre set con il classico tie-break finale a sette punti in caso di arrivo in parità sul 6-6 al terzo e decisivo parziale. Per quanto riguarda il doppio, invece, si gioca al meglio dei tre set, con il deciding point al posto dei vantaggi ed un match tie-break (dieci punti) sulla situazione di un set pari. Nel caso, inoltre, in cui un raggruppamento termini con due squadre con gli stessi punti risulterà decisivo l’esito dello scontro diretto per decretare quale squadra sia arrivata prima rispetto all’altra.