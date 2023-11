MotoGP GP Malesia, Bezzecchi: “Non sono al 100% ma lotterò per vincere”

“Le ultime sono state tre gare molto intense, l’importante è tornare a casa e recuperare il più possibile la condizione continuando ad allenarmi. Mi sento pronto, continuerò a provare dolore ma le mie condizioni mi sorprendono in positivo. Non sono ancora al 100%, è vero, perché appena metto la spalla sotto stress, collo, spalla e schiena mi danno problemi. Tuttavia cercherò di essere forte. Su una cosa sono sicuro: lotterò per vincere”. A dirlo è Marco Bezzecchi (Ducati Mooney VR 46) che nella conferenza di presentazione del GP di Malesia non nasconde obiettivi e ambizioni per il prossimo week end. “In Thailandia ero costante e veloce, qui cercherò di ripetermi. Le condizioni meteo, inoltre, sono importanti. Sembra esserci imprevedibilità”, aggiunge il pilota riminese, ancora in corsa per il titolo anche se sono 79 i punti di ritardo da Bagnaia e 66 quelli da Martin. “Lottare per il Mondiale? Possibile ma molto difficile. Loro sono veloci, molto forti, io non sono certo al 100% ma farò del mio meglio”, la conclusione di Bezzecchi.