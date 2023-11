Italia-Germania oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Billie Jean King Cup Finals 2023

L’Italia se la vedrà contro la Germania nel secondo ed ultimo incontro della fase a gironi delle Billie Jean King Cup Finals 2023. Si gioca sul veloce indoor dell’Estadio de la Cartuja di Siviglia (Spagna), che vedrà la disputa di due incontri di singolare più un match di doppio. La nostra Nazionale si presenta all’appuntamento con Jasmine Paolini, Martina Trevisan, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e Lucrezia Stefanini. Il capitano avversario Rainer Schüttler, invece, può contare su Tatjana Maria, Anna-Lena Friedsam, Laura Siegemund, Eva Lys e Jule Niemeier. Le azzurre sono in piena fiducia dopo il successo per 2-1 messo a segno contro la Francia. Un’altra vittoria consegnerebbe alle nostre ragazze il pass per le semifinali senza bisogno di attendere l’esito dello scontro che vedrà opposte la compagine teutonica e quella transalpina nella giornata di venerdì 10 novembre. Al penultimo atto della massima competizione per nazioni al femminile, infatti, accederà solamente la formazione vincitrice del Gruppo D.

Italia e Germania scenderanno in campo oggi (giovedì 9 novembre). Le due Nazionali daranno inizio alle ostilità a partire dalle ore 10.oo. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente è garantita anche una diretta streaming. Questa è fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento attraverso il portale oppure gratis se tesserati FITP), Sky Go e NOW (solo per i possessori di abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il secondo ed ultimo impegno dell’Italia nella fase a gironi delle Billie Jean King Cup Finals 2023 fornendo ai propri lettori dirette testuali, news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e le parole di tutte le protagoniste al termine del confronto.