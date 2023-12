LIVE – Sonego-Zverev, United Cup 2024: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale del secondo incontro di singolare di Italia-Germania tra Lorenzo Sonego e Alexander Zverev, match valevole per la fase a gironi della United Cup 2024. Entrambi si presentano in buona fiducia a questo loro esordio stagionale. Il torinese ha appena vinto da protagonista la seconda Coppa Davis della storia dell’Italia mentre il tedesco è rientrato su livelli altissimi nel 2023 dopo aver recuperato dall’infortunio alla caviglia patito nel 2022 sulla terra battuta del Roland Garros.

I favori del pronostico premiano Zverev, che si trova in vantaggio per 2-0 nel bilancio degli scontri diretti (4-0 il computo dei set). La stessa superficie molto rapida sembra premiare le caratteristiche tecniche del bombardiere teutonico. Sonego, tuttavia, negli ultimi anni ha dimostrato in varie situazioni di trovarsi largamente a suo agio anche in condizioni di questo tipo grazie alla combinazione servizio e dritto. Sportface.it seguirà il match tra Sonego e Zverev, garantendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. Lo scenario è il cemento outdoor della Ken Rosewall Arena di Sydney (Australia) mentre l’inizio è fissato non prima delle ore 09.00 italiane (le 19.00 locali).

SONEGO-ZVEREV (DIRETTA)