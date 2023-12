Sonego-Zverev oggi in tv: orario, canale e diretta streaming United Cup 2024

A che ora e come seguire il secondo incontro di singolare di Italia-Germania tra Lorenzo Sonego e Alexander Zverev, match valevole per la fase a gironi della United Cup 2024. Entrambi si presentano in buona fiducia a questo loro esordio stagionale. Il torinese ha appena vinto da protagonista la seconda Coppa Davis della storia dell’Italia mentre il tedesco è rientrato su livelli altissimi nel 2023 dopo aver recuperato dall’infortunio alla caviglia patito nel 2022 sulla terra battuta del Roland Garros. I favori del pronostico premiano Zverev, che si trova in vantaggio per 2-0 nel bilancio degli scontri diretti (4-0 il computo dei set). La stessa superficie molto rapida sembra premiare le caratteristiche tecniche del bombardiere teutonico. Sonego, tuttavia, negli ultimi anni ha dimostrato in varie situazioni di trovarsi largamente a suo agio anche in condizioni di questo tipo grazie alla combinazione servizio e dritto.

Sonego e Zverev scenderanno in campo oggi (sabato 30 dicembre). Lo scenario è il cemento outdoor della Ken Rosewall Arena di Sydney (Australia) mentre l’inizio è fissato non prima delle ore 09.00 italiane (le 19.00 locali). La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure mediante le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it seguirà lo scontro tra Sonego e Zverev, garantendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste.