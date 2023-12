LIVE – Italia-Germania, United Cup 2024: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Italia-Germania prima sfida del girone della United Cup 2023, in programma dal 29 dicembre al 7 gennaio. Seconda giornata di torneo ed esordio per la nostra Italia guidata da Lorenzo Sonego e Jasmine Paolini, entrambi schierati per i due singolari in programma rispettivamente contro Zverev e Kerber. Poi sarà il doppio misto ad assegnare l’ultimo punto di questa sfida che avrà inizio a partire dalle 07:30 italiane.

COME SEGUIRE LA SFIDA

PROGRAMMA E COPERTURA TV

CALENDARIO ITALIA

MONTEPREMI

RISULTATI E CLASSIFICHE

LE SQUADRE E I GIOCATORI

LIVE SINGOLARE SONEGO-ZVEREV

LIVE SINGOLARE PAOLINI-KERBER

LIVE DOPPIO MISTO