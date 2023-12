United Cup 2024: calendario, programma, date, orari e copertura tv

Il programma, le date, gli orari e la copertura tv della United Cup 2024, appuntamento che apre la stagione tennistica dal 29 dicembre al 7 gennaio. Sono due le città che ospiteranno il torneo, vale a dire Perth e Sydney, con quest’ultima che sarà la sede anche della fase finale. Gli Stati Uniti provano a difendere il titolo conquistato lo scorso gennaio ai danni proprio della nostra Nazionale. Rispetto a dodici mesi fa cambia leggermente il format, che non prevede più 2 singolari maschili, 2 singolari femminile e un doppio misto. Bensì ogni sfida sarà composta da tre incontri: un singolare maschile, uno femminile e un doppio misto.

Diciotto le nazioni che prenderanno parte alla manifestazione e tanti gli spunti d’interesse, a partire naturalmente dall’Italia, che si presenta al via con Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli e Andrea Pellegrino in campo maschile e con Jasmine Paolini, Nuria Brancaccio e Angelica Moratelli per quanto riguarda le ragazzete.

ENTRY LIST E PARTECIPANTI

UNITED CUP IN TV – L’evento sarà coperto da SuperTennis (canale 212 di Sky e 64 del digitale terrestre), che seguirà tutte le partite dell’Italia più una selezione delle altre sfide della fase a gironi e l’intera fase finale. Sarà possibile invece seguire ogni incontro di ogni sfida della United Cup sulla piattaforma SuperTennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FIT).

IL PROGRAMMA

(orari italiani)

-GRUPPI A/E/C (PERTH)

VENERDI’ 29 DICEMBRE

03:00 – Spagna vs. Brasile

10:00 – Gran Bretagna vs. Australia

SABATO 30 DICEMBRE

03:00 – Repubblica Ceca vs. China

10:00 – Polonia vs. Brasile

DOMENICA 31 DICEMBRE

03:00 – Stati Uniti vs. Gran Bretagna

10:00 – China vs. Serbia

LUNEDI’ 1 GENNAIO

03:00 – Polonia vs. Spagna

10:00 – Repubblica Ceca vs. Serbia

-GRUPPI B/D/F (SYDNEY)

SABATO 30 DICEMBRE

00:30 – Olanda vs. Norvegia

07:30 – Italia vs. Germania

DOMENICA 31 DICEMBRE

00:30 – Canada vs. Chile

LUNEDI’ 1 GENNAIO

00:30 – Croazia vs. Norvegia

07:30 – Francia vs. Germania

MARTEDI’ 2 GENNAIO

00:30 – Grecia vs. Chile

07:30 – Croazia vs. Olanda

MERCOLEDI’ 3 GENNAIO

00:30 – Francia vs. Italia

07:30 – Grecia vs. Canada

QUARTI DI FINALE

MERCOLEDI’ 3 GENNAIO (PERTH)

03:00 – Vincitrice Girone A vs. Migliore Seconda Gironi Perth

10:00 – Vincitrice Girone C vs. Vincitrice Girone E

GIOVEDI’ 4 GENNAIO (SYDNEY)

07:30 – Vincitrice Girone D vs. Vincitrice Girone F

VENERDI’ 5 GENNAIO (SYDNEY)

07:30 – Vincitrice Girone B vs. Migliore Seconda Gironi Sydney

SEMIFINALI

SABATO 6 GENNAIO (SYDNEY)

00:30 – Vincitrice QF1 vs. Vincitrice QF 3

10:30 – Vincitrice QF2 vs. Vincitrice QF 4

FINALE

DOMENICA 7 GENNAIO (SYDNEY)

10:30 – Vincitrice SF 1 vs. Vincitrice SF 2