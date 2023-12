United Cup 2024, il calendario dell’Italia: programma, date e orari

Il programma, le date e gli orari dell’Italia nella United Cup 2024, torneo per nazioni in cui la nazionale italiana è presente con Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli, Andrea Pellegrino, Jasmine Paolini, Nuria Brancaccio e Angelica Moratelli. Gli azzurri giocano a Sydney la fase a gironi, in cui dovranno affrontare Germania e Francia. Sportface.it vi terrà compagnia nel corso della United Cup con approfondimenti, live scritti e cronache.

PROGRAMMA, CALENDARIO E COPERTURA TV

Ecco il programma completo degli azzurri con orari italiani:

ITALIA-GERMANIA

Sabato 30 dicembre – Dalle ore 07:30

Paolini vs. Kerber

Sonego vs. Zverev

doppio misto

ITALIA-FRANCIA

Mercoledì 3 gennaio – Dalle ore 00:30

Sonego vs. Mannarino

Paolini vs. Garcia

Doppio misto