United Cup 2024: Sonego cede in rimonta a Zverev, è 1-1 tra Italia e Germania

Alexander Zverev supera in rimonta Lorenzo Sonego e ristabilisce la parità nel match Italia-Germania, valevole per la fase a gironi della United Cup 2024. Nel secondo incontro di singolare, di scena alla Ken Rosewall Arena di Sydney (Australia), il tedesco si è imposto in rimonta per 6-7 6-3 6-4 dopo 2h53′, sfoggiando una prestazione molto solida tanto che non ha concesso neppure una palla break. Applausi anche per Sonego, che ha giocato un ottimo tennis specialmente nel primo set ma poi si è dovuto arrendere alla superiorità dell’avversario. Sarà dunque il doppio misto a decretare la nazione vincitrice di questo primo confronto di United Cup.

CRONACA – Primo set estremamente combattuto, in cui a regnare sono i servizi. Un solo game finisce ai vantaggi, il terzo, e non a caso è anche l’unico in cui c’è una palla break. Sonego però la annulla grazie ad una prima a 219 km/h e si salva. Per il resto pochi sussulti e tanti scambi rapidi, ergo non sorprende che si giunga al tie-break. L’equilibrio prosegue anche dopo il 6-6 ed i due giocatori avanzano punto a punto, sfoggiando una solidità invidiabile al servizio. Il primo mini-break lo ottiene Zverev, che però non riesce a consolidare il vantaggio anzi perde tre punti di fila (fatale soprattutto una volée relativamente comoda) e di conseguenza il set. Dopo un’ora e 7 minuti, è Sonego a condurre nel punteggio.

Per l’azzurro, tuttavia, le difficoltà si ripresentano poco dopo e Zverev sale in cattedra fin da subito. Dopo aver sfiorato il break nel secondo game (tre palle break mancate), il tedesco lo conquista nel quarto gioco, di fatto mettendo un’ipoteca sul set. Dall’1-1 0-30, Zverev conquista infatti la bellezza di 16 punti consecutivi al servizio. Sonego invece si salva due volte ai vantaggi, la seconda dopo aver salvato ben tre set point. Per Sascha è perciò un gioco da ragazzi prevalere per 6-3 e trascinare la sfida al terzo e decisivo parziale.

Ristabilita così la parità, ma il copione non cambia. Sonego subisce il break già nel primo gioco e continua a faticare notevolmente, tanto che non sono una novità né i vantaggi né le palle break concesse. L’azzurro tuttavia resiste e prova a rendersi pericoloso in risposta, riuscendo nel sesto gioco anche ad arrivare a 40 (ma non a palla break). Poco male per Zverev, sempre molto efficace con il servizio e bravo ad amministrare il proprio vantaggio con lucidità. Il nativo di Amburgo non trema neppure nel momento di chiudere e, dopo 2h53′, riesce a piegare la resistenza di Sonego, regalando al team tedesco il punto dell’1-1.