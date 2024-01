LIVE – Sinner-Medvedev, finale Australian Open 2024: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Sinner-Medvedev, incontro valevole per la finale maschile degli Australian Open 2024. Per l’altoatesino, reduce dall’impresa contro il numero uno del mondo Novak Djokovic, c’è in palio il primo titolo della carriera a livello Slam. Per il russo, invece, sarebbe il secondo sigillo, lui che nel settembre del 2021 riuscì ad imporsi agli US Open. Il bilancio degli scontri diretti è favorevole a Medvedev, che conduce per 6-3 nei confronti di Sinner. L’allievo di Simone Vagnozzi e Darren Cahill, tuttavia, è riuscito a sconfiggere il sovietico nelle ultime tre circostanze e parte favorito secondo le quote dei bookmakers. Da vedere soprattutto quali saranno le reali condizioni fisiche del sovietico, che nelle ultime due uscite a Melbourne è rimasto in campo la bellezza di quasi otto ore e mezza per avere la meglio rispettivamente sul polacco Hubert Hurkacz e sul tedesco Alexander Zverev. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale della finalissima tra Sinner e Medvedev. I due giocatori sono pianificati come secondo e ultimo match sulla Rod Laver Arena con inizio fissato non prima delle ore 09.30.

9.40 – Ci siamo! Ecco Sinner e Medvedev percorrere il tunnel che li porta al campo. Boato degli spettatori presenti sulla Rod Laver Arena.

9.30 – I giocatori continuano a riscaldarsi nel tunnel. Manca sempre meno al loro ingresso sulla Rod Laver Arena.

9.05 – Buongiorno amici di Sportface e benvenuti alla diretta testuale della finale dell’Australian Open tra Sinner e Medvedev. Ancora una mezz’oretta di attesa e poi finalmente si fa sul serio!