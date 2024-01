Replica Sinner-Medvedev oggi in tv: orario e canale dove vederla finale Australian Open 2024

La replica del match tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev sarà visibile oggi in tv e in streaming: ecco di seguito l’orario e dove vederla. A Melbourne si fa la storia visto che per la prima volta c’è un italiano a giocarsi la finale. Sinner affronterà per la decima volta in carriera Medvedev, contro cui è sotto 6-3 nei precedenti ma ha vinto i 3 più recenti? Chi avrà sollevato il trofeo dell’Australian Open? Sarà possibile rivedere la partita in replica su Eurosport alle ore 18.35 di oggi ma anche alle ore 23.00 di venerdì 26 gennaio, oltre che alle ore 20:00 su Eurosport 2 e in streaming su Sky Go. Per chi è invece abbonato a Discovery+, la replica del match è disponibile in qualsiasi momento. Infine, verrà trasmessa in differita un’ampia sintesi del match in chiaro sul NOVE, a partire dalle ore 18.