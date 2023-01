Tennis, la classifica dei vincitori slam all-time

Ecco la classifica maschile dei vincitori Slam. In vetta c’è Rafael Nadal a quota 22, ma Novak Djokovic è vicinissimo all’aggancio, essendo a 21. Poi Roger Federer, che ormai ritirato non riuscirà a fare meglio dei suoi 20 trionfi ottenuti. Italia presente con i due successi di Nicola Pietrangeli negli anni ’60 e con quello di Adriano Panatta – unico nell’Era Open – nel 1976. In grassetto i tennisti ancora in attività.

Aggiornato dopo Australian Open 2023 (Vincitore: Novak Djokovic)

Rafael Nadal 22

Novak Djokovic 22

Roger Federer 20

Pete Sampras 14

Roy Emerson 12

Björn Borg 11

Rod Laver 11

Bill Tilden 10

Andre Agassi 8

Jimmy Connors 8

Ivan Lendl 8

Fred Perry 8

Ken Rosewall 8

Henri Cochet 7

René Lacoste 7

William Larned 7

John McEnroe 7

John Newcombe 7

William Renshaw 7

Richard Sears 7

Mats Wilander 7

Boris Becker 6

Don Budge 6

Jack Crawford 6

Laurence Doherty 6

Stefan Edberg 6

Anthony Wilding 6

Frank Sedgman 5

Tony Trabert 5

Jean Borotra 4

Ashley Cooper 4

Jim Courier 4

Reginald Doherty 4

Lew Hoad 4

Frank Parker 4

Manuel Santana 4

Guillermo Vilas 4

Robert Wrenn 4

James Anderson 3

Arthur Ashe 3

Wilfred Baddeley 3

Norman Brookes 3

Oliver Campbell 3

Jaroslav Drobný 3

Neale Fraser 3

Arthur Gore 3

Bill Johnston 3

Jan Kodeš 3

Jack Kramer 3

Gustavo Kuerten 3

Andy Murray 3

Gerald Patterson 3

Adrian Quist 3

Bobby Riggs 3

Ellsworth Vines 3

Stan Wawrinka 3

Malcolm Whitman 3

John Bromwich 2

Sergi Bruguera 2

Pancho Gonzales 2

John Hartley 2

Rodney Heath 2

Lleyton Hewitt 2

Yevgeny Kafelnikov 2

Johan Kriek 2

Maurice McLoughlin 2

Don McNeill 2

Robert Lindley Murray 2

Ilie Nastase 2

Richard Norris Williams 2

Pat O’Hara Wood 2

Alex Olmedo 2

Budge Patty 2

NICOLA PIETRANGELI 2

Joshua Pim 2

Patrick Rafter 2

Mervyn Rose 2

Marat Safin 2

Dick Savitt 2

Ted Schroeder 2

Vic Seixas 2

Henry Slocum 2

Stan Smith 2

Fred Stolle 2

Gottfried von Cramm 2

Carlos Alcaraz 1

Fred Alexander 1

Wilmer Allison 1

Malcolm Anderson 1

József Asbóth 1

Marcel Bernard 1

William Bowrey 1

Pat Cash 1

James Cecil Parke 1

Michael Chang 1

Marin Cilic 1

William Clothier 1

Albert Costa 1

Sven Davidson 1

Juan Martín del Potro 1

John Doeg 1

Mark Edmondson 1

Bob Falkenburg 1

Juan Carlos Ferrero 1

Gastón Gaudio 1

Rhys Gemmell 1

Vitas Gerulaitis 1

Andrés Gimeno 1

Andrés Gómez 1

Spencer Gore 1

Colin Gregory 1

Frank Hadow 1

Willoughby Hamilton 1

John Hawkes 1

Henner Henkel 1

Frederick Hovey 1

Joseph Hunt 1

Goran Ivanišević 1

Thomas Johansson 1

Algernon Kingscote 1

Petr Korda 1

Richard Krajicek 1

Arthur Larsen 1

Herbert Lawford 1

Gordon Lowe 1

Harold Mahony 1

Vivian McGrath 1

Ken McGregor 1

Chuck McKinley 1

Daniil Medvedev 1

Edgar Moon 1

Carlos Moyá 1

Thomas Muster 1

Yannick Noah 1

Arthur O’Hara Wood 1

Manuel Orantes 1

Rafael Osuna 1

Dinny Pails 1

ADRIANO PANATTA 1

Ernie Parker 1

Yvon Petra 1

Ernest Renshaw 1

Horace Rice 1

Tony Roche 1

Andy Roddick 1

Michael Stich 1

Roscoe Tanner 1

Brian Teacher 1

Dominic Thiem 1

Holcombe Ward 1

Sidney Wood 1

Beals Wright 1