St. Truiden-Genk in ritardo: protesta coi trattori fuori dallo stadio

La partita del campionato belga tra St. Truiden e Genk è in ritardo per un motivo singolare. La partita è stata posticipata di trenta minuti a causa di una protesta degli agricoltori alla guida dei trattori all’esterno dell’impianto. In questo momento alcuni agricoltori, alla guida dei mezzi, stanno sfilando nelle vie adiacenti allo stadio. Nel mezzo del traffico c’è anche il pullman del Genk, che è arrivato in ritardo. Tutto slittato, quindi. La partita, salvo ulteriori problemi, inizierà alle 14:00.