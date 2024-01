Sinner-Medvedev oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Australian Open 2024

Jannik Sinner se la vedrà contro Daniil Medvedev nella finale maschile degli Australian Open 2024 (cemento outdoor). Per l’altoatesino, reduce dall’impresa contro il numero uno del mondo Novak Djokovic, c’è in palio il primo titolo della carriera a livello Slam. Per il russo, invece, sarebbe il secondo sigillo, lui che nel settembre del 2021 riuscì ad imporsi agli US Open. Il bilancio degli scontri diretti è favorevole a Medvedev, che conduce per 6-3 nei confronti di Sinner. L’allievo di Simone Vagnozzi e Darren Cahill, tuttavia, è riuscito a sconfiggere il sovietico nelle ultime tre circostanze e parte favorito secondo le quote dei bookmakers. Da vedere soprattutto quali saranno le reali condizioni fisiche del sovietico, che nelle ultime due uscite a Melbourne è rimasto in campo la bellezza di quasi otto ore e mezza per avere la meglio rispettivamente sul polacco Hubert Hurkacz e sul tedesco Alexander Zverev.

Sinner e Medvedev scenderanno in campo oggi (domenica 28 gennaio). I due giocatori sono pianificati come secondo e ultimo match sulla Rod Laver Arena con inizio fissato non prima delle ore 09.30. La copertura televisiva è affidata a Eurosport 1 HD (canale 210 di Sky). Disponibile anche una live streaming tramite le piattaforme Discovery+ (tramite abbonamento), Sky Go e DAZN. In alternativa, anche Sportface.it seguirà la finalissima tra Sinner e Medvedev a Melbourne. Il nostro sito, infatti, accompagnerà i propri lettori con una diretta testuale nonché con news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto. Infine, è prevista in differita un’ampia sintesi del match in chiaro sul NOVE, a partire dalle 18.