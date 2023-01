LIVE – Sinner-Kokkinakis, secondo turno Atp Adelaide 1 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale del match di secondo o turno tra Jannik Sinner e Thanasi Kokkinakis del torneo ATP 250 di Adelaide 1 2023. Sotto le luci del Centrale di Adelaide, in quella che per gli australiani sarà la sessione serale di giovedì, Jannik Sinner prova a conquistare i primi quarti di finale della sua stagione. Dopo il facile successo ai danni di Edmund non sarà affatto semplice la sfida contro l’idolo di casa Thanasi Kokkinakis, giocatore di talento e che davanti al proprio pubblico tende spesso ad esaltarsi. I due tennisti scenderanno in campo oggi, giovedì 4 gennaio. Il match è in programma non prima delle ore 09:00 italiane.

LIVE SINNER-KOKKINAKIS (Dalle ore 09:00)