Atp Adelaide 1 2023: montepremi e prize money

Il montepremi ed il prize money del torneo ATP 250 di Adelaide 1 2023, evento in programma da domenica 1 a domenica 8 gennaio sui campi in cemento outdoor della cittadina australiana. Il field dei partecipanti è di assoluto livello. Sono presenti, infatti, il serbo Novak Djokovic, i canadesi Felix Auger-Aliassime e Denis Shapovalov, i russi Daniil Medvedev, Andrey Rublev e Karen Kachanov ed il danese Holger Rune. L’Italia sarà rappresentata da Jannik Sinner e Lorenzo Sonego, a caccia di punti e condizione per presentarsi nel migliore dei modi al primo Slam della stagione.

Nel tabellone, inoltre, non mancherà di certo l’esperienza, quella del francese Richard Gasquet, dello spagnolo Roberto Bautista Agut e dello scozzese Andy Murray, ancora vogliosi di essere protagonisti sul circuito internazionale. Il prize money totale dell’evento corrisponde a 642.735 dollari, di cui 94.560 sono destinati al vincitore, con 250 punti del ranking maschile a completare il bottino. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica ATP.

MONTEPREMI ATP 250 ADELAIDE 1 2023

PRIMO TURNO – $ 6.340 (0 punti)

SECONDO TURNO – $ 10.655 (20 punti)

QUARTI DI FINALE – $ 18.175 (45 punti)

SEMIFINALE – $ 32.150 (90 punti)

FINALISTA – $ 55.035 (150 punti)

VINCITORE – $ 94.560 (250 punti)