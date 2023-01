Damar Hamlin, l’arresto cardiaco causato da una commotio cordis: “Caso raro”

di Redazione 39

Emergono ulteriori dettagli sull’arresto cardiaco subito da Damar Hamlin, giocatore dei Buffalo, nel match contro i Bengals in Nfl. Secondo Sumeet Chugh, direttore dell’Heart Rhythm Center presso lo Smidt Heart Institute al Cedars-Sinai in California, una serie di “concause” ha determinato il malore del 24enne. Dopo aver subito un placcaggio regolare, il giocatore è crollato a terra ed è stato rianimato col defibrillatore, prima del ricovero in ospedale, presso il Medical Center dell’Università di Cincinnati. Nelle ultime ore ha però mostrato segni di miglioramento, anche se le sue condizioni restano critiche. Il dottor Chugh crede che l’arresto cardiaco di Hamlin sia il risultato di una “commotio cordis” (shock al cuore). “Questo è un caso abbastanza raro in cui un oggetto contundente deve colpire il petto appena sopra il cuore, entro una minuscola finestra di 30 millisecondi”, spiegato. Un tipo di incidente che è “un caso raro, direi che se ne registrano da 20 a 25 l’anno negli Stati Uniti”, ma che ha precedenti nell’hockey. Il più recente è quello del difensore Chris Pronger, dei St Louis Blues nel 1998, crollato a terra dopo un colpo al petto.