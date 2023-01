Sinner-Kokkinakis oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Adelaide 1 2023

Jannik Sinner affronterà Thanasi Kokkinakis nel secondo turno del torneo ATP 250 di Adelaide 1 2023. L’azzurro ha aperto la sua stagione con quello che è stato sostanzialmente un quasi allenamento contro Edmund, al rientro dopo un 2022 ricco di infortuni. L’allievo di Simone Vagnozzi e Darren Cahill ha gestito senza patemi il match, imponendosi in due facili set. Ora c’è da fare attenzione contro l’ex promessa del tennis australiano, che proprio dodici mesi fa vinse su questi campi l’unico torneo ATP della sua carriera. L’unico precedente tra i due giocatori testimonia le difficoltà che potrebbe incontrare Jannik contro l’idolo di casa. Pochi mesi a fa a Cincinnati, su una superficie simile, andò in scena una vera e propria lotta vinta con il punteggio di 6-7(9) 6-4 7-6(6) dal nostro ragazzo.

Sinner e Kokkinakis scenderanno in campo oggi, giovedì 5 gennaio non prima delle ore 09:00 italiane. La copertura televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) e Sky Sport, che monitora l’evento australiano attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FIT), Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it fornirà ai propri lettori una diretta testuale dell’incontro, con news, aggiornamenti, highlights, approfondimenti e parole dei protagonisti per tutta la durata della manifestazione.

