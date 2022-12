Tabellone Atp Adelaide 2023: Djokovic guida il seeding, presenti Sinner e Sonego

Il tabellone dell’Atp 250 di Adelaide 2023, torneo che apre il nuovo anno sul cemento australiano, e che si giocherà nella settimana tra l’1 e l’8 gennaio. Comincia quindi la nuova stagione, con il ritorno di Novak Djokovic nella terra dei canguri, e da testa di serie numero 1 del tabellone. Presenti anche Jannik Sinner, che partirà invece come numero 6 del seeding, e Lorenzo Sonego, che vedrà in Daniil Medvedev il primo ostacolo da provare a superare.

TABELLONE ATP ADELAIDE 2023

PRIMO TURNO

(1) Djokovic vs Lestienne

(WC) Thompson vs Halys

Ymer vs Q

Q vs (7) Shapovalov

(3) Medvedev vs Sonego

Kecmanovic vs (WC) O’Connell

Q vs Draper

Cachin vs (8) Khachanov

(6) Sinner vs (PR) Edmund

(WC) Kokkinakis vs Cressy

Murray vs Korda

Bautista Agut vs (4) Rublev

(5) Rune vs Nishioka

McDonald vs Galan

Giron vs Gasquet

Q vs (2) Auger-Aliassime