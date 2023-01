Calciatori più costosi, la classifica del Cies: Foden vale più di Mbappè, Lautaro più caro di Leao

Jude Bellingham è il calciatore più costoso del mondo secondo l’Osservatorio sul Calcio (Cies), che ha aggiornato la classifica dei 100 giocatori più cari. Seguito da Liverpool e Real Madrid, il centrocampista inglese del Borussia Dortmund è valutato 208,2 milioni di euro, più di Phil Foden (200,5 mln) e Kylian Mbappè (190,7). Appena fuori dal podio Vinicius Junior (190,5) ed Erling Haaland (174,9 mln). Il primo calciatore della Serie A è in 29esima posizione e si tratta di Lautaro Martinez valutato 87,5 milioni di euro, mentre è 32esimo Dusan Vlahovic, a cui viene attribuito un valore di mercato pari a 82,4 milioni. Primo italiano in classifica l’interista Nicolò Barella, 36^: per il Cies vale 80,1 milioni di euro. Più indietro Rafa Leao, Theo Hernandez e Sandro Tonali. Tammy Abraham della Roma precede Giacomo Raspadori (Napoli) e Alessandro Bastoni (Inter). Fuori a sorpresa dalla top 100 Sergej Milinkovic-Savic (Lazio).