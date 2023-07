LIVE – Sinner-Djokovic, semifinale Wimbledon 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale della semifinale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic a Wimbledon 2023, terzo Slam stagionale di scena sui campi in erba dell’All England Lawn Tennis & Croquet Club di Londra. Dopo il confronto nei quarti di finale lo scorso anno, i due giocatori si ritrovano di fronte sui prati londinesi ma per contendersi l’accesso in finale. Il favorito non può che essere Djokovic, che non perde sul Centrale da oltre 10 anni e nei Major (3 su 5) ha una marcia in più rispetto agli altri. Sinner tuttavia è già andato vicino alla vittoria lo scorso anno (portandosi avanti due set a zero) e non c’è nulla che lasci pensare che non possa riprovarci quest’anno. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Sinner e Djokovic pianificati come primo incontro della giornata dalle ore 14.30 italiane (le 13.30 locali) sul Centrale.

