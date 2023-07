Tour de France 2023, risultati e classifica tredicesima tappa: Kwiatkowski brilla sul Grand Colombier

I risultati e l’ordine di arrivo della tredicesima tappa del Tour de France 2023, la Châtillon-Sur-Chalaronne –Grand Colombier di 137,8 chilometri, in cui il polacco della Ineos Grenadiers, Michal Kwiatkowski, conquista una splendida vittoria in solitaria. Secondo posto per il belga della Lotto Dstny, Maxime Van Gils, che precede lo sloveno della UAE, Tadej Pogacar. Quest’ultimo, grazie allo scatto finale e all’abbuono, rosicchia ulteriore terreno sulla maglia gialla Jonas Vingegaard, portandosi a soli 9″ di distacco.

Pronti via un gruppetto di venti corridori riesce ad andare in fuga: sono presenti Michał Kwiatkowski (INEOS Grenadiers), Quentin Pacher (Groupama – FDJ), Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost ), James Shaw (EF Education-EasyPost), Kasper Asgreen (Soudal – Quick Step), Matej Mohorič (Bahrain – Victorious), Fred Wright (Bahrain – Victorious), Jasper Stuyven (Lidl – Trek), Adrien Petit (Intermarché – Circus – Wanty), Mike Teunissen (Intermarché – Circus – Wanty), Georg Zimmermann (Intermarché – Circus – Wanty) Nelson Oliveira (Movistar Team), Hugo Houle (Israel – Premier Tech), Luca Mozzato (Team Arkéa Samsic), Pascal Eenkhoorn (Lotto Dstny), Maxim Van Gils (Lotto Dstny), Cees Bol (Astana Qazaqstan Team), Harold Tejada (Astana Qazaqstan Team), Anthon Charmig (Uno-X Pro Cycling Team) e Pierre Latour (TotalEnergies).

Dopo la lunga salita di Hauteville, l’olandese Mike Teunissen vince lo sprint davanti allo sloveno Matej Mohoric. Prima della salita del Grand Colombier ai -17 km, il velocista australiano Caleb Ewan decide di abbandonare la corsa. Nel gruppetto di testa restano Shaw, Van Gils, Tejada e Kwiatkowski che, ad un certo punto, crea lo strappo e tenta il colpaccio. Il polacco regge fino alla fine incrementando il suo vantaggio e conquistando una meravigliosa vittoria sul Grand Colombier. Seconda piazza per Van Gils, davanti a Pogacar e Vingegaard.

