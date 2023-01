LIVE – Sabalenka-Rybakina, finale Australian Open 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Sabalenka-Rybakina, incontro valido per la finale femminile degli Australian Open 2023. Per la bielorussa si tratta del primo ultimo atto a livello Slam, lei che al massimo aveva raggiunto al massimo la semifinale a certi livelli (due volte agli US Open e una a Wimbledon). La numero cinque del mondo è ancora imbattuta in questa stagione. Si è presentata a Melbourne, infatti, dopo aver trionfato nel torneo WTA 500 di Adelaide 1. Sulla strada di Sabalenka verso il primo sigillo in un Major c’è la russa naturalizzata kazaka, che lo scorso luglio ha stupito tutti andando a vincere Wimbledon. Nel corso di queste due settimane è tornata nettamente su quegli standard di gioco.

Ne sa qualcosa anche la numero uno del ranking Iga Swiatek, spazata via da Rybakina negli ottavi di finale. I precedenti vedono ampiamente in vantaggio Sabalenka (3-0). In tutte e tre le occasioni, però, la bielorussa ha avuto bisogno del terzo e decisivo set per venire a capo della sua avversaria. Quest’ultima, inoltre, ha già provato cosa significa vincere uno Slam, elemento da non sottovalutare ai fini di un pronostico. Le quote prepartita, visto anche lo splendido momento di forma, premiano leggermente Sabalenka. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale non prima delle ore 09:30 italiane (le 19:30 locali). Le due giocatrici, infatti, apriranno la sessione serale sulla Rod Laver Arena.

