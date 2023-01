Super-G Cortina 2023: vittoria di uno stoico Odermatt davanti a Kilde, Casse ancora sul podio

Marco Odermatt e Aleksander Kilde, sempre loro. Continua l’infinito duello iniziato sul finire di ottobre e a Cortina d’Ampezzo a trionfare nel Super-G è lo svizzero, che chiude in 1:25.57 davanti al rivale norvegese, distaccato di +0.49. Si tratta del settimo successo in questa Coppa del Mondo 2022/2023 per il leader della classifica generale, che conquista punti preziosi e allunga nonostante un menisco non nelle migliori condizioni possibili. Sul terzo gradino del podio, per la terza volta in stagione, c’è il nostro bravissimo Mattia Casse. Prestazione superba del classe ’90 azzurro, che chiude con un tempo tutt’altro che lontano dai due extraterrestri, a soli 49 centesimi di distacco dal leader. E soprattutto un’altra prova che fa ben sperare anche in vista del prossimo Mondiale.

Non una buona prestazione per Dominik Paris, che compie un passo indietro rispetto gare dell’ultimo mese. Un paio di errori abbastanza gravi hanno compromesso la sua prova. Brutta caduta per Innerhofer, che prende un colpo piuttosto pesante sul viso, ma viene aiutato a rialzarsi e riesce a scendere sugli sci fino al traguardo.

CLASSIFICA FINALE (*in aggiornamento)

1 ODERMATT Marco SUI 1:25.57

2 KILDE Aleksander Aamodt NOR 1:25.92 (+0.35)

3 CASSE Mattia ITA 1:26.06 (+0.49)

4 BABINSKY Stefan AUT 1:26.20 (+0.63)

5 KRIECHMAYR Vincent AUT 1:26.33 (+0.76)

6 SARRAZIN Cyprien FRA 1:26.48 (+0.91)

7 SCHWARZ Marco SUI 1:26.52 (+0.95)

8 MURISIER Justin SUI 1:26.62 (+1.05)

9 PINTURAULT Alexis FRA 1:26.66 (+1.09)

10 SEJERSTED Adrian Smiseth NOR 1:26.77 (+1.20)

23 BOSCA Guglielmo ITA 1:28.28 (+2.71)

25 PARIS Dominik ITA 1:28.49 (+2.92)

DNF INNERHOFER, Christof ITA