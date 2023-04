LIVE – Passaro-Karatsev, primo turno Atp Marrakech 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Passaro-Karatsev, incontro valevole per il primo turno del torneo ATP 250 di Marrakech 2023 (terra rossa). In Marocco si affrontano due giocatori che non stanno vivendo un momento particolarmente positivo, ergo a caccia di una vittoria pesante per scuotersi. L’azzurro ha un bilancio di 8-18 nel 2023 ed è reduce da un infortunio che ha compromesso il suo Sunshine Double. Il russo è invece un lontano parente del semifinalista dell’Australian Open di un paio di anni fa e la scorsa settimana ha perso al primo turno nel Challenger di Sanremo. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale. Passaro e Karatsev sono pianificati come terzo match di giornata sul Court 2.

COME SEGUIRLA IN TV

PROGRAMMA DEL TORNEO

TABELLONE

MONTEPREMI

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5

PASSARO-KARATSEV