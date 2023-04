Formazioni ufficiali Sassuolo-Torino, Serie A 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Sassuolo-Torino, sfida valida per la ventottesima giornata di Serie A 2022/2023. Sarà il match del Mapei Stadium a chiudere questo turno, con due squadre determinate a far bene in questo finale di stagione. Il Sassuolo è reduce da quattro vittorie di fila e sogna la parte sinistra della classifica, mentre il Torino vuole riscattarsi dopo la sconfitta contro il Napoli. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:45 di lunedì 3 aprile, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori, Alessio Dionisi e Ivan Juric.

FORMAZIONI UFFICIALI SASSUOLO-TORINO

Sassuolo:Consigli; Toljan, Ferrari, Ruan, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Matheus Henrique; Berardi, Pinamonti, Laurienté.

Torino: Milinkovic-Savic; Gravillon, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ricci, Linetty, Rodriguez; Vlasic, Radonjic; Sanabria.