LIVE – Cecchinato-Schwartzman, primo turno Atp Estoril 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Cecchinato-Schwartzman, incontro valevole per il primo turno del torneo ATP 250 di Estoril 2023 (terra battuta). Subito un test molto difficile per il siciliano, opposto alla settima testa di serie ed ex numero otto del ranking mondiale. Per entrambi non si tratta dell’esordio stagionale sul rosso. Tutti e due, infatti, hanno preso parte alla trasferta sudamericana senza raccogliere brillanti risultati. Il bilancio degli scontri diretti vede in vantaggio il tennista albiceleste per 3-1. Quest’ultimo partirà con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. La superficie, tuttavia, può consentire a Cecchinato di fare partita pari con il forte rivale. Una vittoria dell’azzurra garantirebbe all’Italia un derby tutto azzurro agli ottavi di finale. Il vincitore, infatti, affronterebbe uno tra Fabio Fognini oppure Alessandro Giannessi, riuscito a qualificarsi per il tabellone principale. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Cecchinato e Schwartzman pianificati come terzo incontro di giornata sull’Estadio Millenium dalle ore 13.00 italiane (le 12.00 locali).

CECCHINATO-SCHWARTZMAN (primo turno ATP 250 Estoril 2023)