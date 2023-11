LIVE – Paolini-Zidansek, Billie Jean King Cup Finals 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale del secondo incontro di singolare di Italia-Slovenia tra Jasmine Paolini e Tamara Zidansek, match valido per la semifinale delle Billie Jean King Cup Finals 2023. Tathiana Garbin non poteva che affidarsi alla giocatrice toscana per un match che mette in palio un punto fondamentale nell’economia del confronto. Paolini sta infatti vivendo un finale di stagione incredibile e lo ha ribadito anche in quel di Siviglia, sconfiggendo prima Garcia e poi Friedsam. Sulla sua strada ora Zidansek, avversaria insidiosa ma assolutamente alla portata per Jasmine, che proverà a riportare l’Italia in finale. Paolini ha vinto entrambi i precedenti e scenderà in campo con i favori del pronostico. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Paolini e Zidansek che entreranno in azione sul veloce indoor dell’Estadio de la Cartuja di Siviglia (Spagna) come secondo match a partire dalle ore 10.00.

PAOLINI-ZIDANSEK