Frosinone, Turati da tifoso ad avversario: “Malato di Inter, sogno di diventare capitano nerazzurro”

Il portiere del Frosinone, Stefano Turati, vive una vigilia molto particolare a poche ore dal match che vede i Ciociari impegnati a San Siro contro l’Inter. L’estremo difensore classe 2001 non ha mai nascosto il suo tifo per i colori nerazzurri, un dettaglio che ovviamente passa in secondo piano quando per la prima volta si scende in campo da avversari della propria squadra del cuore. “Sono malato di Inter, il mio sogno è di diventare capitano nerazzurro” spiegava con chiarezza Turati nel 2022 a “Cronache di spogliatoio”. A dimostrazione del suo tifo, Turati lo scorso maggio aveva seguito l’Inter all’Olimpico di Roma in occasione della finale di Coppa Italia vinta dagli uomini di Inzaghi contro la Fiorentina.