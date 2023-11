Formazioni ufficiali Manchester United-Luton, Premier League 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Manchester United e Luton, sfida valida per la dodicesima di Premier League 2023/2024. La squadra di Ten Hag ha patito un’altra clamorosa sconfitta nel corso della settimana in Champions League e il morale non può che essere basso. Una sfida casalinga contro il Luton che finora ha vinto solo una gara in questa Premier può essere la giusta occasione per tornare sulla retta via. l fischio d’inizio è fissato alle 16:00 di sabato 11 novembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI MANCHESTER UNITED-LUTON

MANCHESTER UNITED: in attesa

LUTON: in attesa