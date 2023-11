Paolini-Zidansek oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Billie Jean King Cup Finals 2023

Jasmine Paolini se la vedrà contro Tamara Zidansek nel secondo incontro di singolare di Italia-Slovenia, match valido per la semifinale delle Billie Jean King Cup Finals 2023. Terzo confronto in carriera tra le due giocatrici, che si contendono un punto decisivo per l’accesso in finale. Paolini ha vinto entrambi i singolari giocati a Siviglia, battendo prima Garcia e poi Friedsam; Zidansek invece ha liquidato Saville, per poi ritirarsi nel match contro Putintseva. L’ha fatto però solamente al termine del secondo set, dopo aver regalato alla Slovenia la qualificazione aritmetica in semifinale (bastava vincere un set). A scendere in campo con i favori del pronostico sarà la giocatrice toscana, avanti 2-0 nei precedenti e in gran forma. Guai però a sottovalutare l’avversaria, pronta a vendere cara la pelle.

Paolini e Zidansek scenderanno in campo oggi (sabato 11 novembre) come secondo incontro a partire dalle ore 10.oo (al termine del primo singolare) sul veloce indoor dell’Estadio de la Cartuja di Siviglia (Spagna). La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente è garantita inoltre una diretta streaming. Questa è fruibile anche tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento attraverso il portale oppure gratis se tesserati FITP), Sky Go e NOW (solo per i possessori di abbonamento). In alternativa, pure Sportface.it seguirà il secondo incontro di singolare di Italia-Slovenia tra Paolini e Zidansek fornendo ai propri lettori una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, garantirà news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.