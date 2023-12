LIVE – Paolini-Kerber, United Cup 2024: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale del primo incontro di singolare di Italia-Germania tra Jasmine Paolini e Angelique Kerber, match valevole per la fase a gironi della United Cup 2024. Esordio complicato per la toscana contro la veterana tedesca. Quest’ultima, infatti, è stata la numero uno del mondo nel settembre del 2016 e in carriera è stata capace di aggiudicarsi ben tre tornei dello Slam. Da monitorare con grande attenzione, tuttavia, le condizioni della teutonica, che fa il suo ritorno dopo la maternità e un’assenza dai campi di ben un anno e mezzo.

Sarà Paolini, non a caso, a partire leggermente favorita secondo le quote dei bookmakers. L’azzurra è in totale fiducia dopo aver disputato un’eccellente stagione 2023, chiusa all’interno delle migliori trenta giocatrici del mondo. Con Kerber non ci sono precedenti da registrare. Le due tenniste, dunque, si affrontano per la prima volta in carriera. Sportface.it seguirà il match tra Paolini e Kerber, garantendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. Lo scenario è il cemento outdoor della Ken Rosewall Arena di Sydney (Australia) mentre l’inizio è fissato alle ore 07.30 italiane (le 17.30 locali).

