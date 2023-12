United Cup 2024, Paolini più forte anche dei crampi: batte Kerber e consegna il primo punto all’Italia

Dal possibile ritiro ad una vittoria clamorosa. Jasmine Paolini sconfigge Angelique Kerber nel primo singolare di Italia-Germania, match valevole per la fase a gironi della United Cup 2024, e regala al team azzurro un punto molto prezioso. 6-4 7-5 il punteggio in favore della numero uno d’Italia, che ha impiegato 1h48′ di gioco per superare una ritrovata Kerber, al rientro nel circuito dopo la maternità, nella cornice della Ken Rosewall Arena di Sydney (Australia).

Il momento chiave è stato il sesto game del secondo set, in cui Jasmine ha accusato forti crampi ed ha persino dovuto rinunciare a un paio di games (come da regolamento) pur di ricevere un trattamento medico al cambio campo. Nonostante le difficoltà, Jasmine non ha mai mollato e, dopo aver salvato due set point (uno sul 3-5 e uno sul 4-5), è emersa alla distanza, conquistando una super vittoria. Ora tocca a Lorenzo Sonego, che sfiderà da sfavorito Alexander Zverev nella speranza di consegnare all’Italia il secondo e decisivo punto.

CRONACA – Avvio in salita per Jasmine, che manca tre palle break consecutive nel secondo gioco e subisce il break nel game seguente, sprecando peraltro una chance per ricucire immediatamente il gap sull’1-2. Kerber dunque allunga, ma non riesce a consolidare il vantaggio, anzi subisce un parziale di 4 giochi a 0 e si ritrova costretta a inseguire. La tedesca non molla e strappa il servizio a Jasmine quando questa serve per chiudere sul 5-3, tuttavia ad avere la meglio è l’azzurra, capace di portare a casa un infinito decimo gioco da ben 20 punti, spuntandola al quinto set point.

Nella seconda frazione è invece Paolini a partire meglio, tanto da ottenere il break nel quarto gioco. La numero uno d’Italia manca però un’opportunità di 4-1 e subisce il controbreak. Come se non bastasse, nel game seguente spreca ben cinque palle break prima di accasciarsi al suolo a causa dei crampi. Incapace di proseguire, ha bisogno dell’intervento del medico e rinuncia – come da regolamento, dato che i crampi non vengono considerati al pari di tutti gli altri infortuni per cui è lecito chiedere MTO – a tutti i punti prima del cambio campo.

L’azzurra torna a giocare sotto 3-4 ma perde rapidamente un game, dando l’impressione di non essere in grado di esprimere il suo miglior tennis. Il dolore però lentamente passa e Paolini sale in cattedra, tirando vincenti da ogni dove e salvando ben due set point (uno sul 3-5 e uno sul 4-5). Con l’inerzia dalla sua, Jasmine gioca su una nuvola e schianta l’avversaria, subissandola di vincenti in un finale a senso unico. Non poteva aprirsi con una vittoria più bella la sua nuova stagione.