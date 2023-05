Internazionali d’Italia Roma 2023, Nardi fuori tra i rimpianti: l’azzurro cede in rimonta a Goffin

Luca Nardi gioca benissimo per un set e mezzo, poi crolla e cede il passo a David Goffin. Termina 3-6 6-4 6-2 in favore del belga il match valido come primo turno del tabellone principale degli Internazionali BNL d’Italia 2023, durato 2h21′ di gioco. Rimpianti a non finire per l’azzurro, che per oltre un’ora di gioco è stato padrone assoluto del campo. Anche nel secondo set, dopo il break ottenuto in avvio, ha avuto tante altre chance per incrementare il vantaggio ma non ci è riuscito e poi è stato sorpresa dall’esperienza di Goffin. Al secondo turno, il belga se la vedrà contro Alexander Zverev.

CRONACA – Ottima partenza di Nardi, che strappa la battuta all’avversario già nel quarto gioco e, nel turno di risposta seguente, si procura altre due chance del doppio break. Pur non riuscendo a sfruttarle, Luca resta totalmente il controllo delle operazioni e il merito è soprattutto di un gran rendimento al servizio. Goffin fa quel che può ma deve arrendersi per 6-3. L’ottimo momento dell’azzurro prosegue anche nel secondo set, dove ottiene il break in apertura e si procura tre chance di doppio break sul 2-0. Come se non bastasse, si guadagna altre due palle break sul 3-1 e una sul 4-2. Goffin però tiene duro e non molla, anzi alla prima occasione contrattacca e rimescola le carta. Sul 4-3, infatti, la luce si spegne per Nardi. L’azzurro perde ben sette game di fila e cede prima il set per 6-4, poi anche la battuta in avvio di terzo parziale. Con l’inerzia del match dalla sua parte, il belga sale in cattedra e si immola verso la vittoria, che arriva con un comodo 6-2. Nardi invece esce a testa bassa, consapevole di aver sprecato una ghiotta chance.