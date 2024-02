LIVE – Musetti-Zhang, primo turno Atp Doha 2024: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Musetti-Zhang, incontro valevole per il primo turno dell’ATP 250 di Doha 2024, torneo in programma sul cemento qatariota. Debutto alla portata per il tennista toscano, che affronta da favorito Zhang, avversario ostico ma che non sta vivendo un periodo di forma particolarmente positivo. Resta comunque un giocatore contro cui Lorenzo non ha mai giocato, pertanto da non sottovalutare. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Musetti e Zhang pianificati come secondo incontro della giornata dalle ore 12.30.

COME SEGUIRE MUSETTI-ZHANG IN TV

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5

MUSETTI-ZHANG