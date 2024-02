Atp Doha 2024, Musetti non pervenuto: Zhang gli lascia appena due giochi al primo turno

6-2 6-0. Questo l’impietoso punteggio del match Musetti-Zhang, valevole per il primo turno dell’ATP 250 di Doha 2024. Sconfitta tanto dolorosa quanto preoccupante per il tennista azzurro, che ha ceduto al passo all’avversario in appena 61 minuti di gioco. E’ anche difficile parlare di “partita” visto che l’unico momento in cui Musetti è riuscito a tenere testa al rivale è stato nel primo set, quando ha vinto due giochi consecutivi (peraltro gli unici di tutto l’incontro). Per il resto non c’è stata storia e il cinese ha prevalso in maniera estremamente agevole, approdando al secondo turno. Prosegue dunque il momento negativo di Musetti, la cui prestazione ha preoccupato soprattutto per la mancata reazione e per il linguaggio del corpo. Di tempo ce n’è perché Lorenzo ha solo 21 anni, ma la strada – al momento – è in netta salita.

