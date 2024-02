Musetti-Zhang oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Doha 2024

Lorenzo Musetti sfiderà Zhizhen Zhang nel primo turno dell’ATP 250 di Doha 2024, torneo in programma sul cemento qatariota. Obiettivo riscatto per il tennista azzurro, reduce da due amare sconfitte contro Machac e Griekspoor, rispettivamente a Rotterdam e Marsiglia. Sulla sua strada il cinese Zhang, che ha vinto 4 partite a fronte di 5 sconfitte in quest’avvio di stagione e non rappresenta un ostacolo insormontabile. Non a caso Musetti scenderà in campo con i favori del pronostico secondo i bookmakers: sarà del primo confronto in un match ufficiale tra i due giocatori.

Musetti e Zhang scenderanno in campo oggi, lunedì 19 febbraio come secondo match sul Centre Court dalle ore 12.30 (al termine di Kotov-Sonego). La diretta televisiva del torneo di Doha è affidata a Sky Sport, che seguirà l’evento tramite i canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), oltre che in streaming su NOW e Sky Go. Potrete in ogni caso tenere d’occhio sempre Sportface.it che seguirà il torneo qatariota garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti (con un focus sugli italiani) per tutto l’arco della settimana.