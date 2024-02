Tennis, Sonego non riesce a sfatare il tabù Doha: l’azzurro si arrende a Kotov e al vento

Lorenzo Sonego saluta anzitempo il Qatar. Nell’incontro valevole per il primo turno del torneo ATP 250 di Doha 2024, il tennista azzurro è stato infatti sconfitto in due set da Pavel Kotov dopo 1h49′ di gioco. 6-2 7-5 il punteggio in favore del russo, che ha dominato il primo set (gestendo meglio un fattore come il vento) ed è stato bravo a non mollare nella seconda frazione. Nel quarto gioco, Sonego ha avuto ben sei chance del doppio break ma non è riuscito a mandare al tappeto il suo avversario, permettendogli invece di riaprire il set. Complice un pizzico di fortuna sul 5-5, Kotov ha ottenuto il break decisivo ed ha poi chiuso. Quattro mesi dopo il precedente di Stoccolma, l’unico in carriera tra i due, a trionfare è ancora il russo, che continua a fare incetta di top 10 e raggiunge al secondo turno Ugo Humbert.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

CRONACA – Primo set da dimenticare per Sonego, che fatica a entrare in partita e commette gravi errori, anche a causa del vento che non gli facilita la vita. Dopo il break subito in apertura, la situazione precipita rapidamente e Lorenzo scivola sotto 0-4, vedendosi costretto a salvare tre opportunità di triplo break. Fortunatamente riesce a sbloccarsi ed a rendere il passivo meno pesante, tuttavia il set è ormai compromesso e l’azzurro può fare ben poco. Perfetto, di contro, Kotov, capace di perdere appena due 15 al servizio e di imporsi con un comodo 6-2 in 36 minuti di gioco.

IN AGGIORNAMENTO