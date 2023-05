LIVE – Musetti-Ymer, primo turno Roland Garros 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale del match tra Lorenzo Musetti e Mikael Ymer, valevole per il primo turno del Roland Garros 2023. Il cammino parigino del tennista di Carrara inizierà dunque affrontando il già citato svedese, quest’ultimo reduce da un momento non esattamente aureo. Il tennista nordico, infatti, ha chiuso anzitempo il suo incontro di secondo turno a Lione, dopo una reazione da dimenticare ai danni del giudice di sedia. Dal canto suo, dopo gli ottavi a Roma, Musetti è pronto a sfoderare la parte di sé dedicata alle grandi occasioni: con la consueta volontà di sorprendere e ottenere grandi risultati, l’azzurro approccerà al primo turno da assoluto favorito, pronto a farsi apprezzare anche nel contesto della prestigiosa vetrina parigina. Il vincente di questa sfida affronterà uno tra Oscar Otte e Aleksandr Shevchenko al secondo turno. Di seguito, Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale su Musetti-Ymer (quarto incontro sul Campo 7 a partire dalle ore 11.00, dopo Mertens-Hruncakova).

