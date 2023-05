Lazio-Cremonese, autogol clamoroso di Lazzari: sbaglia di testa e palla in rete

La Lazio da 20 clean sheet stagionali subisce due gol contro la Cremonese retrocessa. All’Olimpico in una giornata di festa i biancocelesti subiscono due reti nel giro di pochi minuti. La prima è una magia di Galdames, la seconda invece è un autogol di Manuel Lazzari che sugli sviluppi di un cross dalla destra al 58′ tenta un retropassaggio di testa che però si trasforma in una traiettoria imprendibile per Provedel: palla sul palo e poi oltre la riga. Niente da fare per il portiere con la Lazio costretta a dover ricominciare la missione da tre punti. La Lazio ha collezionato 20 clean sheet in campionato e solo tre squadre

hanno registrato più di 20 porte inviolate in una singola stagione nella storia della Serie A: la Juventus (4 volte – 2011/12, 2013/14, 2015/16 e 2017/18), il Milan (1993/94) e la Roma (2013/14).