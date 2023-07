LIVE – Musetti-Varillas, primo turno Wimbledon 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Musetti-Varillas, incontro valevole per il primo turno di Wimbledon 2023, terzo Slam stagionale di scena sui campi in erba dell’All England Lawn Tennis & Croquet Club di Londra. Il carrarino, quattordicesima testa di serie, è reduce da una serie di buoni tornei disputati sul verde. Partirà nettamente favorito contro il solido peruviano, recentemente spintosi fino agli ottavi di finale al Roland Garros. L’unico precedente è stato appannaggio del sudamericano, che ha sconfitto in due set Musetti nei quarti di Buenos Aires proprio lo scorso febbraio. Il campioncino azzurro, tuttavia, è il maggiore indiziato per accedere al secondo turno, dove troverebbe uno tra lo spagnolo Jaume Munar oppure il bombardiere statunitense John Isner. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Musetti e Varillas pianificati come primo incontro della giornata sul Court 14 con inizio fissato non prima delle ore 12.00 italiane (le 11.00 locali).

